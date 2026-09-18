سعود بن صقر يعزي في وفاة سيف الخاطري

قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له سيف سلطان عبدالله بالشر الخاطري.

كما قدّم واجب العزاء سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة.

وأعرب سموهما خلال تقديمهما واجب العزاء في منطقة الساعدي برأس الخيمة، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأسرة الفقيد، داعيَين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق سمو ولي عهد رأس الخيمة خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.

استقبال

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، سابينا ستادلر، سفيرة جمهورية سلوفينيا لدى الدولة، التي قدمت للسلام على سموه بمناسبة تسلمها مهام عملها الجديد.

ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفيرة، متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون المشترك على مختلف الصعد.

من جانبها، عبّرت سابينا ستادلر عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدةً بالمكانة الإقليمية والدولية لدولة الإمارات، وما تشهده إمارة رأس الخيمة من تطور في مختلف المجالات.