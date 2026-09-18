خالد بن محمد وهزاع بن زايد يعزيان في شهيدي الوطن

قدّم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، واجب العزاء لأسرة شهيد الوطن والواجب المرشح سعيد عبدالله الشامسي، في مجلس العزاء المُقام في «مجلس زاخر» في منطقة العين. كما قدم سموهما واجب العزاء لأسرة شهيد الوطن والواجب الرائد عبدالله شامس المنهالي، في مجلس العزاء المُقام في «مجلس المسعودي» بمنطقة العين.

وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد عن صادق تعازيه وخالص مواساته لأسرتي الشهيدين الذين استشهدا أثناء أدائهما مهمة تدريبية في الدولة، داعياً المولى تعالى أن يتغمّدهما بواسع رحمته وأن يُسكنهما فسيح جناته وأن يُلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أن تضحيات شهداء الوطن الأبرار ستظل مصدر فخر واعتزاز، ونموذجاً خالداً في الإخلاص والوفاء، مشيراً إلى أن ما سطروه من مواقف مشرّفة سيبقى راسخاً في الوجدان، ومصدر إلهام للأجيال لمواصلة مسيرة التضحية والعطاء، والإسهام في صون مكتسبات الوطن وتعزيز رفعته وازدهاره.