2.9 مليون مستفيد من مبادرات «كهرباء دبي» الإنسانية خلال النصف الأول

سجل موظفو هيئة كهرباء ومياه دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 963 ساعة تطوعية في مبادرات إنسانية ومجتمعية استفاد منها أكثر من 2.9 مليون شخص في دولة الإمارات وخارجها.

وخلال الفترة بين عامي 2013 والنصف الأول من 2026، أطلقت الهيئة 515 مبادرة مجتمعية، سجل من خلالها موظفو وموظفات الهيئة 271.433 ساعة تطوعية في مبادرات إنسانية ومجتمعية استفادت منها العديد من الدول حول العالم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «انسجاماً مع النهج الأصيل الذي أرساه المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتدعمه التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل تعميق الأثر الإيجابي المستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز حضورها الريادي في ميادين العمل الإنساني والتطوعي.

ونلتزم بتطوير بيئة عمل محفزة للعمل المجتمعي والإنساني والتطوعي، وترسيخ ثقافة التطوع بوصفها ممارسة مجتمعية مستدامة.

وفي إطار «أجندة دبي الاجتماعية 33»، وبوصفنا مؤسسة مسؤولة مجتمعياً، نحرص على تمكين التطوع والارتقاء بقيم الخير والعطاء والتعاون، والمساهمة في بناء مجتمع متلاحم أكثر ازدهاراً واستدامة».

التزام راسخ

من جانبها قالت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في الهيئة: «تجسد مبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي الإنسانية والمجتمعية التزامها الراسخ بأن تكون المسؤولية المجتمعية جزءاً أصيلاً من ثقافة العمل المؤسسي.

ونحرص على إطلاق مبادرات نوعية تستند إلى احتياجات المجتمع، وتحقق أثراً إيجابياً ملموساً، وتتيح لموظفينا وشركائنا الإسهام الفاعل في خدمة المجتمع وترسيخ قيم العطاء والتكافل.

وتعكس النتائج التي تحققها الهيئة فاعلية هذا النهج وأهمية الشراكات مع مختلف الجهات والمؤسسات، بما يسهم في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتعزيز أثره المستدام».

وخلال النصف الأول من 2026، أطلقت الهيئة 19 مبادرة مجتمعية من أبرزها توزيع وجبات الإفطار في يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 رمضان من كل عام.

كما أطلقت الهيئة «مبادرة حياكم» بالتعاون مع مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري لتوفير وجبات إفطار للسائحين خلال شهر رمضان المبارك بما يعكس قيم الكرم وحسن الضيافة الإماراتية.

وأطلقت الهيئة أيضاً حملة «مير الخير الرمضاني» المجتمعية بالتعاون مع الجهات الخيرية المعتمدة في دولة الإمارات لتوفير المواد التموينية الأساسية والمستلزمات الغذائية للأسر المتعففة من ذوي الدخل المحدود خلال شهر رمضان المبارك.