إطلاق برنامج أبوظبي لمستقبل الصحة الإنجابية

أطلقت دائرة الصحة - أبوظبي برنامج أبوظبي لمستقبل الصحة الإنجابية، وخريطة الطريق التنفيذية لتحقيق مستهدفاته حتى عام 2030، في خطوة تجسد رؤية الإمارة لترسيخ مكانتها عاصمة لمستقبل الصحة الإنجابية عالمياً من خلال تعزيز منظومة متكاملة تسهم في صياغة مستقبل هذا القطاع عبر إنتاج المعرفة والاستثمار في الكفاءات، وتسريع البحث والابتكار، وتطوير معايير الجودة والتقنيات والحلول الواعدة.

ويأتي البرنامج انطلاقاً من رؤية تعد الصحة الإنجابية ركيزة أساسية لبناء أسر أكثر صحة واستقراراً، وتنظر إلى الاستثمار في هذا القطاع بوصفه استثماراً طويل الأمد في جودة الحياة والتنمية البشرية واستدامة المجتمع، بما يعزز قدرة أبوظبي على تطوير نموذج متقدم للرعاية الصحية يجمع بين التميز السريري والابتكار العلمي، ويواكب التحولات المتسارعة في الطب وعلوم الحياة.

وقال منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي: «تضع أبوظبي اليوم مجدداً بصمتها على خريطة الرعاية الصحية العالمية عبر بناء منظومة واعدة لمستقبل الصحة الإنجابية تنتقل بالرعاية نحو تعزيز الوقاية والتدخل المبكر، ومستندة في ذلك إلى التكامل بين البيانات وعلوم الجينوم والبحث العلمي والخبرات السريرية المتقدمة».

وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «تبدأ الصحة الإنجابية قبل الحاجة إلى العلاج، من خلال الوقاية والفحص المبكر، بما يساعدنا على اكتشاف المخاطر والتدخل في الوقت المناسب. ومن خلال هذا البرنامج، نجمع مقدمي الرعاية الصحية والباحثين والمبتكرين، مستفيدين من علوم الجينوم والتقنيات المتقدمة، وبيئة تنظيمية مرنة تتيح تبني أحدث التطورات الطبية وتطبيقها بمسؤولية».