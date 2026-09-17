حمدان بن محمد يعزي في الشهيدين عبدالله المنهالي وسعيد الشامسي

دبي، العين ــ البيان

قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، واجب العزاء لأسرتي الشهيد الرائد عبدالله شامس المنهالي.

والشهيد المرشح سعيد عبدالله الشامسي، اللذين استشهدا أثناء أداء مهمة تدريبية في الدولة.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته مجلسي العزاء في مدينة العين، عن صادق تعازيه وخالص مواساته لأسرتي الشهيدين، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمَّدهما بواسع رحمته.

وأن يُنزلهما منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنهما فسيح جناته مع إخوانهما الذين سبقوهما في نيل هذا الشرف العظيم، وأن يُلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

وام نهيان بن مبارك خلال تقديم واجب العزاء في استشهاد سعيد الشامسي

و قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، واجب العزاء إلى أسرتي الشهيد الرائد عبدالله شامس المنهالي، والشهيد المرشح سعيد عبدالله الشامسي، اللذين استشهدا خلال أدائهما مهمة تدريبية في الدولة.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه مجلسي العزاء في مدينة العين، حيث أعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرتي الشهيدين، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

وأعرب أفراد أسرتي الشهيدين عن تقديرهم لمواساة معاليه ومشاركته لهم في مصابهم، داعين الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها من كل مكروه.