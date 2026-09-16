ذياب بن محمد: الإمارات تعتز بأبنائها المخلصين

قدّم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، واجب العزاء إلى أسرتي شهيدي الوطن والواجب المرشح سعيد عبدالله الشامسي، والرائد عبدالله شامس المنهالي اللذين استشهدا أثناء أداء مهمة تدريبية داخل الدولة.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في مجلسي المسعودي وزاخر في منطقة العين، عن صادق تعازيه وخالص مواساته لأسرتي الشهيدين، داعياً المولى عز وجل أن يتغمّدهما بواسع رحمته، وأن يُنزلهما منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يُسكنهما فسيح جناته.

وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال تقديمه العزاء، أن دولة الإمارات، قيادة وشعباً، تعتز بأبناء الوطن المخلصين الذين قدّموا أرواحهم الغالية فداء للوطن، ليسطروا أسمى معاني التضحية والوفاء في سبيل وطنهم وصون مكتسباته، لتبقى رايته عالية خفّاقة في سماء المجد.