«دبي للمرأة» تعزز المهارات القيادية للموظفات

نظمت مؤسسة دبي للمرأة، بالتعاون مع كلية هالت الدولية للأعمال، ورشة بعنوان «القيادة في ظل التحديات» بمشاركة 15 موظفة من هيئة كهرباء ومياه دبي.

وذلك ضمن مبادرات المؤسسة للاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية.وعرَّفت الورشة بالأنماط القيادية المختلفة وتنمية الوعي بها، ومساعدة المشاركات على توظيفها بمرونة وفاعلية في التعامل مع المواقف والتحديات المختلفة.

كما تناولت العلاقة بين الأسلوب القيادي لكل مشاركة وطريقة تعاملها مع المواقف المختلفة وتأثيرها في الآخرين.وأكدت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة أن تطوير المهارات القيادية للمرأة الإماراتية يمثل أحد المحاور المهمة في جهود المؤسسة لتعزيز مشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية.

مشيرة إلى أن الاستثمار في القدرات القيادية يكتسب أهمية متزايدة في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها بيئات العمل.

وقالت: «نعتز بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي وكلية هالت الدولية للأعمال، بما يمثله هذا التعاون من نموذج للشراكات النوعية التي تحرص مؤسسة دبي للمرأة على تطويرها للاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات العالمية في مجال إعداد القيادات».

ويأتي تنظيم هذه الورشة امتداداً للتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وحرص الجانبين على دعم المرأة وإتاحة فرص التعلم والتطوير أمامها.