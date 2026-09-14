ولي عهد عجمان يعزي في وفاة محمد بن سالم القاسمي

الشارقة، عجمان - وام

قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أمس، واجب العزاء إلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، في وفاة المغفور له بإذن الله، الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي، وذلك في مجلس العزاء بمنزل سمو نائب حاكم الشارقة بضاحية البديع.

وأعرب سموه عن تعازيه الخالصة، إلى سمو نائب حاكم الشارقة، وأبناء وذوي الفقيد، سائلاً المولى، عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وعموم آل القواسم الكرام الصبر والسلوان.

وتَقبَّل سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، العزاء من كل من: الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ.

كما تَقبَّل سموه التعازي من معالي عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، ومعالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد.

ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومن أعضاء السلك الدبلوماسي لدى الدولة، وكبار المسؤولين والمواطنين وأعيان البلاد وأبناء الجاليات.

وأعرب المعزون عن خالص تعازيهم إلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، داعين العلي القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

حضر مجلس العزاء كل من الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.

والشيخ عبدالرحمن بن سالم القاسمي، والشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

كما حضر مجلس العزاء، الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ ماجد بن عبدالله بن ماجد القاسمي، مدير دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية، والشيخ محمد بن عبدالله بن ماجد القاسمي، مدير دائرة شؤون البلديات.