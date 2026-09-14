«إسعاد» للمبتعثين في برنامج حمدان بن محمد الأكاديمي

أبرم مركز بطاقة «إسعاد» في شرطة دبي وبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي مذكرة تعاون لتوفير البطاقة للطلبة المبتعثين، بما يتيح لهم الاستفادة من الخصومات والعروض المتنوعة داخل دولة الإمارات وخارجها.

وبحضور معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي ورئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج الابتعاث، جرى توقيع المذكرة خلال فعاليات اليوم الإرشادي للدفعة الثالثة من المبتعثين.

حيث وقعها العميد صلاح المرزوقي، مدير مركز بطاقة «إسعاد»، والدكتورة آمنة المازمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في الهيئة.

يذكر أن برنامج الابتعاث يندرج ضمن مبادرات أجندة دبي الاجتماعية 33 بمخصصات مالية تبلغ 1.1 مليار درهم لاختيار 100 طالب إماراتي سنوياً، في حين تقدم بطاقة «إسعاد»، التي أطلقت في مارس 2018، مزايا حصرية واسعة لحامليها.