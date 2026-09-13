تحقيق أمنية طفلة بزيارة مركز الشرطة الذكي في حتا

في مبادرة إنسانية ومجتمعية، حققت شرطة دبي ممثلة في مركز شرطة حتا، أمنية الطفلة ناي أنس العموري، البالغة من العمر 6 سنوات، بزيارة مركز الشرطة الذكي في حتا، في تجربة استثنائية هدفت إلى إدخال الفرح إلى قلبها وتعريفها عن قرب ببيئة العمل الشرطي والخدمات الذكية.

واستقبل العقيد علي عبيد البدواوي، نائب مدير مركز شرطة حتا، والعقيد الدكتور سيف القايدي، رئيس قسم الشؤون الإدارية، الطفلة وأسرتها حيث أبدت سعادة كبيرة منذ لحظة وصولها إلى المركز، وتم اصطحابها في جولة تعريفية، اطلعت خلالها على عدد من الخدمات والتقنيات الحديثة، وتعرفت بطريقة مبسطة تناسب عمرها على طبيعة المهام التي يقوم بها رجال الشرطة في خدمة المجتمع.

وأكد العقيد عبيد البدواوي أن المبادرات المجتمعية والإنسانية تمثل جانباً مهماً من العمل الشرطي، وتسهم في تعزيز التواصل مع أفراد المجتمع، ولا سيما الأطفال، وترسيخ صورة إيجابية عن رجل الشرطة باعتباره شريكاً في حماية المجتمع وخدمته، مشيراً إلى أن شرطة دبي لا تتوانى عن تلبية أو تحقيق الطلبات في إطار رسالتها لنشر السعادة وتعزيز الثقة بالأجهزة الشرطية التي تلعب دوراً اجتماعياً مهماً، إلى جانب دورها في المجال الأمني.

وأعرب أنس العموري والد الطفلة عن سعادته بهذه المبادرة، مقدماً الشكر والتقدير لمركز شرطة حتا على حسن الاستقبال والاهتمام الذي حظيت به الطفلة، مؤكداً أن الزيارة ستبقى ذكرى جميلة ومميزة في حياتها.