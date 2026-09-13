إطلاق مبادرة «مدينة العين تسأل والطلبة يجيبون»

أطلقت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، مبادرة «مدينة العين تسأل والطلبة يجيبون»، وذلك خلال لقاءين نوعيين عقدتهما بمقر المؤسسات في العين مع نخبة من القيادات التربوية وأعضاء مجالس الأمهات، بهدف فتح مساحات جديدة للمشاركة المجتمعية، ودعم دور الأسرة في بناء الإنسان وإنتاج المعرفة.

وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، خلال لقائها الأول الذي جمعها بنخبة من القيادات والخبرات التربوية والأكاديمية من مديرات حاليات ومتقاعدات ومعلمات وأخصائيات، أن الخبرات المتراكمة لا تتوقف بانتهاء المرحلة الوظيفية، بل تشكل رصيداً مجتمعياً مستداماً يسهم في نقل المعرفة بين الأجيال وصناعة أثر إيجابي يخدم المجتمع.

شهد اللقاء نقاشاً مفتوحاً حول قضايا تربوية ومجتمعية حيوية، تصدرتها ظاهرة التنمر وآثارها النفسية والاجتماعية، وسبل تكامل أدوار الأسرة والمدرسة للحد منها، إلى جانب دعم الحالات التي تتطلب رعاية متخصصة.

واستعرضت رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية خلال اللقاء أبرز المبادرات القائمة، كما قدمت رؤية تفصيلية للمبادرة الجديدة «مدينة العين تسأل والطلبة يجيبون»، التي تسعى إلى تعميق ارتباط الطلبة بمدينتهم وتحفيزهم على استكشاف تاريخها وذاكرتها الثقافية والحضارية.

وفي اللقاء الثاني، اجتمعت الشيخة الدكتورة شما بأعضاء مجالس أمهات مدارس منطقة العين، لاستعراض تجاربهن والتحديات التي تواجه الأسر والأبناء، وبحث الاحتياجات والبرامج الداعمة لتعزيز إشراك الأمهات في المبادرات المجتمعية.