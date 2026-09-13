«صندوق الوطن» يحتفي بدور المرأة في تعزيز الهوية

نظم صندوق الوطن، أول من أمس، عدداً من الأنشطة والمبادرات، منها ورشة عمل مجتمعية وتراثية شاملة ضمن برنامج «رائدات الهوية الوطنية» بالتعاون مع منتدى سيدات كلباء، كما نظم يوماً مفتوحاً بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية في نادي بركة الدار الاجتماعي مركز بمدينة زايد المجتمعي في منطقة الظفرة برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، الذي وجّه بأن تركز كل فعاليات وأنشطة صندوق الوطن، خلال شهر سبتمبر، على تعزيز مكانة المرأة الإماراتية، وتسليط الأضواء على إنجازاتها وجهودها المخلصة لصالح أسرتها ووطنها، حيث ركزت الورشة على دور المرأة الإماراتية في صون التراث والقيم، وتعزيز الهوية الوطنية، لا سيما لدى الأجيال القادمة من أبناء وبنات الإمارات.

ففي منطقة الظفرة أطلق صندوق الوطن، بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية احتفالية تحتفي بإنجازات المرأة الإماراتية ودورها في المجتمع، وتضمنت الفعالية مجموعة من الفقرات المتنوعة، إلى جانب «مسابقة الخوص» التي احتفت بالحرف التراثية الإماراتية، و«لقاء الأجيال» التي جمعت كبار المواطنات والشابات من خلال استعراض الأزياء التراثية، كما شهدت الفعالية جلسة شعرية عنوانها «بين جيلين»، جمعت بين شاعرات من جيلين مختلفين في حوار شعري يعكس ثراء الموروث الأدبي الإماراتي واستمراره، ويبرز دور الأدب والشعر في نقل القيم والذكريات والتجارب بين الأجيال.

وانطلقت جلسات وفعاليات الورشة في جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، بمشاركة واسعة من الموظفات والأمهات والجدات وكبار المواطنات، وأدارتها الباحثة التراثية بدرية الحوسني التي حرصت على أن تضم الأنشطة نقاشات حيوية وممتدة مع المشاركات، وركزت على تعزيز حضور المرأة كونها شريكاً فعالاً في الأسرة والمجتمع.