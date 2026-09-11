تعزيز الأثر الاجتماعي المستدام في دبي

استضافت هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، الاجتماع الثالث للجنة المسؤولية المجتمعية في إمارة دبي لعام 2026، التابعة لمنظومة الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى» وتحت إشراف غرف دبي، وذلك في نادي ذخر – الصفا، لبحث سبل تعزيز تكامل الجهود وتوجيه الموارد والخبرات نحو الأولويات والاحتياجات المجتمعية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والتمكين والمشاركة المجتمعية، ويدعم مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33».

وشهد الاجتماع جولة ميدانية في نادي ذخر – الصفا، اطلع خلالها المشاركون على منظومة الخدمات والبرامج المخصصة لكبار المواطنين واحتياجات تطويرها، بما أسهم في تحديد مجالات التعاون وفرص توظيف موارد وخبرات القطاع الخاص للارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز أثرها في حياة المستفيدين.

وفي إطار تعزيز فاعلية أعمال اللجنة، استعرضت غرف دبي مستجدات العمل ونتائج مؤشرات الأداء للربع الثالث من العام الحالي، إلى جانب الخطوات المقبلة، بما يدعم توجيه جهود اللجنة وفق أولويات واضحة، وقياس أثر المبادرات، وتطوير الشراكات بما يواكب الاحتياجات المجتمعية.