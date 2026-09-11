محمد المر: وراء كل مسيرة حافلة بالإنجاز منظومة من القيم الأسرية والإنسانية

قال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «تحمل رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى حرم سموه، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، أبعاداً إنسانية عميقة، وتعكس قيمة الوفاء والتقدير لمن يشاركون الإنسان مسيرته، وتذكّرنا بأن وراء كل مسيرة حافلة بالعمل والإنجاز منظومة من القيم الأسرية والإنسانية التي تمنح الإنسان القوة والاستقرار والدافع لمواصلة العطاء».

وأضاف معاليه: «تكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة ضمن كتاب «الرسائل»، لأنها تتيح للأجيال الجديدة الاقتراب من الجانب الإنساني في تجربة ممتدة في القيادة والعمل العام، والتعرّف إلى القيم التي رافقت هذه المسيرة، وفي مقدمتها الوفاء والتقدير والتكاتف وتحمل المسؤولية».

وأكد معاليه أن «هذا النوع من التوثيق ينسجم مع رسالة مكتبة محمد بن راشد في حفظ الذاكرة والمعرفة، وإتاحتهما للأجيال، وتعزيز حضور التجارب الوطنية والإنسانية في الوعي المجتمعي».