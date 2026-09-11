هالة بدري: دور مميز للشيخة هند في غرس التواضع والرحمة والإخلاص وحب الوطن

أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى حرم سموه، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، تقدم صورة ملهمة عن شراكة العمر التي تقوم على المحبة والعطاء، وعن الأسرة بوصفها الحاضنة الأولى للقيم والمبادئ التي تصنع الإنسان وترافقه في مسيرته.

معاني الوفاء

وقالت: «تفيض كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمعاني الوفاء والتقدير لسمو الشيخة هند بنت مكتوم، وتضيء على مكانتها في حياة سموه وأسرته، وعلى دورها في تربية الأبناء وغرس التواضع والرحمة والإخلاص وحب الوطن في نفوسهم»، لافتةً إلى أن رسالة سموه تعكس تقديراً عميقاً لدور المرأة في بناء الأسرة وصناعة الأجيال، ولعطائها الذي يمتد أثره في النفوس والمجتمع، وتؤكد أن الإرث الحقيقي للإنسان هو ما يتركه من خير ومحبة في قلوب من حوله.