خولة المهيري: سموها تجسد أسمى معاني الوفاء والمحبة والتقدير

قالت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تجسد الرسالة المؤثرة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى حرم سموه، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، أسمى معاني الوفاء والمحبة والتقدير، وتعكس نموذجاً إنسانياً رفيعاً يجسد مكانة الأسرة في نهج قيادتنا الرشيدة، ودورها المحوري في بناء الأوطان وصناعة الأجيال».

وأضافت خولة المهيري: «تقدم سمو الشيخة هند، أم الشيوخ، نموذجاً ملهماً وقدوة في العطاء والخير والعمل الإنساني والمجتمعي، فهي شريكة في مسيرة الإنجازات الوطنية، من خلال دورها الريادي في ترسيخ قيم الأسرة الإماراتية الأصيلة، وتعزيز التماسك المجتمعي، ودعم المبادرات الخيرية والإنسانية والتنموية التي أسهمت في تحسين حياة الملايين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها».