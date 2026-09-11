حنان السويدي: مسيرة الشيخة هند نموذج ملهم في العطاء وخدمة المجتمع

قالت الدكتورة حنان السويدي، نائب المدير التنفيذي والمدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في «دبي الصحية» نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية: «تحمل رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، أسمى معاني الوفاء والتقدير، وتسلّط الضوء على الدور المحوري للمرأة في بناء الأسرة وتربية الأجيال، باعتبارها المعلمة الأولى والقدوة التي يمتد تأثيرها في حياة أبنائها ومجتمعها.

وهي رسالة تذكّرنا بأن قيمة الإنسان تُقاس بما يغرسه من قيم، وما يتركه في حياة الآخرين».

وأضافت: «تجسّد مسيرة سمو الشيخة هند نموذجاً ملهماً في العطاء وخدمة المجتمع، من خلال إسهاماتها البارزة في دعم التعليم والصحة، وحرصها على تعزيز القيم الإنسانية والمجتمعية.

ونعتز في (دبي الصحية) بأن تحمل كلية هند بنت مكتوم للتمريض والقبالة في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية اسم سموها، بما يجسّد دعمها للتعليم الصحي وإعداد أجيال من الكفاءات الصحية المؤهلة لخدمة الإنسان والمجتمع».