حمدان بن زايد: رئيس الدولة حريص على تعزيز جودة حياة المواطنين

تفقّد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، مدينة الظنة السكنية وميناء الظنة، واطلع على عدد من المشاريع التنموية والخدمية التي تنفذها بلدية منطقة الظفرة، وذلك في إطار متابعة سموه للمشاريع التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وتلبية احتياجات سكان المنطقة.

واستمع سموه، خلال الجولة، إلى شرح قدمه محمد علي الشدي المنصوري، المدير العام لبلدية منطقة الظفرة، حول أبرز المشاريع التي تم تنفيذها والمشاريع الجاري تنفيذها، وخطط التطوير المستقبلية، وما تتضمنه من أعمال ومشاريع لتطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات، بما يعزز جودة الحياة ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة.

واطلع سموه على مشروع مدينة الظنة السكنية، كما تفقّد ميناء الظنة. وأشار سموه إلى أن ما تشهده منطقة الظفرة من مشاريع تنموية وخدمية يأتي ثمرة للدعم المتواصل الذي تحظى به المنطقة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحرص سموه على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة، وتعزيز جودة الحياة وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، بما يدعم استقرار المجتمع ومستقبل المنطقة.

رافق سموه، خلال الزيارة، ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وعدد من كبار المسؤولين في منطقة الظفرة.