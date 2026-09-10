منصور بن زايد: نعتز بمناسبات تعكس أصالة مجتمعنا وترابطه

سعود المعلا وعمار النعيمي وعبدالله بن سالم وسيف بن زايد يحضرون الأفراح

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل الاستقبال الذي أقامه معالي حمد سيف الشامسي بمناسبة زفاف نجله (سيف) إلى كريمة سالم سلطان السالمي.

وزفاف نجلي أحمد سيف الشامسي إلى كريمتي معالي حمد سيف الشامسي، وذلك بمركز أرض المعارض بأبوظبي.. وهنأ سموهم العرسان وذويهم، متمنيين لهم حياة أسرية سعيدة.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد عبر حسابه على منصة «إكس»: «نشارك أبناء الإمارات أفراحهم، ونعتز بهذه المناسبات التي تجمع الأهل والأقارب وتعكس أصالة مجتمعنا وترابطه. سعدنا بمشاركة أسرتي الشامسي والسالمي فرحتهما، ونسأل الله أن يديم على أهل الإمارات الأفراح والمسرات».

كما حضر الحفل معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان.

والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي في عجمان، والشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.