سرقة مسابيح كهرمان بـ 100 ألف دولار بالحيلة

تمكنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة بالإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ، من ضبط شخصين متهمين بالاستيلاء بالحيلة على بضاعة تقدر قيمتها بأكثر من 100 ألف دولار، وهي عبارة عن مسابيح ثمينة مصنوعة من الكهرمان، واستعادة المسروقات كاملةً خلال أقل من 24 ساعة من تلقي البلاغ.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى أحد مراكز الشرطة المختصة، يفيد بتعرض شخص من الجنسية الصينية للسرقة، بعدما عرض بضاعته للبيع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتواصل معه أحد الأشخاص، مدعياً رغبته في شراء الكمية كاملة. وعقب الاتفاق على معاينة البضاعة، استدرج المتهمان المجني عليه إلى إحدى المناطق التابعة للإمارة، واستوليا عليها بالخديعة قبل أن يلوذا بالفرار.

وأوضح العميد الدكتور خليفة بالحاي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة الشارقة، أن الفرق المختصة باشرت فور تلقي البلاغ عمليات البحث والتحري وجمع الاستدلالات.

مشيراً إلى أن التحريات المكثفة أسفرت عن كشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المتهمين ورصد تحركاتهما بدقة، وصولاً إلى تحديد موقعهما في إحدى الإمارات المجاورة والقبض عليهما.