شرطة دبي تعالج السلوكيات السلبية لدى الأحداث

احتفت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في إدارة التدريب بأكاديمية شرطة دبي، بتأهيل 135 طالباً من الطلبة المنتسبين إلى 10 دورات من برنامج مبادرة «نسيج» من عام 2023 - 2026، حيث تعتبر «نسيج» إحدى مبادرات شرطة دبي المجتمعية الهادفة إلى معالجة السلوكيات السلبية لدى الأحداث في المدارس أو خارجها بشكل استباقي، وذلك من خلال برنامج تربوي يركز على التدريبات العسكرية والرياضية والمعالجة النفسية والتوعوية.

جاء الاحتفاء بالطلبة في حفل نظمته أكاديمية شرطة دبي بحضور أولياء الأمور المعنيين، الذين عبّروا عن سعادتهم البالغة بالنتائج الإيجابية والنوعية التي حققها برنامج مبادرة «نسيج» في تعزيز السلوك الإيجابي لأبنائهم وإعادة دمجها في المجتمع، وإبعادهم عن المظاهر السلبية التي تؤثر في حياتهم.

وعبّر أولياء الأمور في نتائج استطلاع رأي خاصة بهم عن أثر المبادرة في ذويهم عن رضاهم عن المبادرة وبرامجها ودوراتها التدريبية بنسبة 95 %، فيما بيّن الاستطلاع أن المبادرة أسهمت في انخفاض «السلوك السلبي المدرسي لدى الطلبة الملتحقين» بنسبة 98.5 %، وانخفاض «السلوك المنزلي السلبي» بنسبة 90.9 %، وانخفاض العود للسوابق الجنائية بنسبة 88 %.

واستفاد الطلبة الملتحقون بالمبادرة من 10 دورات تدريبية تخصصية أعدتها أكاديمية شرطة دبي، من «2023 - 2026»، واستمرت على مدار 220 يوماً، بواقع 14 ألفاً و616 ساعة تدريبية، موزعة بنسبة 30 % تدريبات عسكرية، و25 % رياضية، و21 % توعوية، و16 % لا منهجية، و3 % دعم نفسي، و5 % زيارات ميدانية.

وقال العميد عبدالعزيز محمد العبدالله، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة المشرف العام على مبادرة «نسيج»، إن مبادرة نسيج التي أطلقتها شرطة دبي، بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، كان لها أثر بالغ في تهذيب وإصلاح الطلبة الجانحين، وذلك من خلال ما توفره لهم من برامج ودورات تدريبية تخصصية.

التزام مجتمعي

وبيّن العميد عبدالعزيز العبدالله أن برنامج مبادرة «نسيج» يُعد بديلاً عن المسار الجزائي في التعامل مع الطلبة الجانحين أو المخالفين، إذ يخضع الطالب لبرنامج مشابه لذلك الذي يخضع له طلبة أكاديمية الشرطة، ما يسهم في تعزيز الالتزام المجتمعي لديهم والانضباط، مشيراً إلى أن الدورات التخصصية للطلبة تسهم في إحداث تغيير إيجابي في شخصياتهم، بحيث تجعلهم أكثر انضباطاً، سواء في محيط المدرسة أو الأسرة والمنطقة التي يعيشون فيها.

وأكد أن برنامج المبادرة يسهم في تعزيز الوعي لدى الطلبة بالتبعات القانونية للتصرفات السلبية والمخالفات وأثرها في تهديد مستقبلهم.