سعود القاسمي يعزي في وفاة علي المسافري وسعيد العابدي

قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له علي مصبح بن كاسب المسافري.

وأعرب سموه، خلال تقديمه واجب العزاء في منطقة الخريجة برأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم سموه، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له سعيد راشد عبدالله العابدي.

وأعرب سموه، خلال تقديمه واجب العزاء في منطقة سهيلة برأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.