500 ألف درهم من «محمد بن راشد الخيرية» لوقف جامعة الفجيرة

قدمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، بدعم من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، 500 ألف درهم دعماً لصندوق وقف جامعة الفجيرة، للمساهمة في دعم الطلبة المتعسرين وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم التعليمية.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور سليمان موسى الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، وفداً من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، ضم عبدالله ضاعن الكتبي، مدير إدارة الدعم المجتمعي.

وثمّن الدكتور سليمان موسى الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، هذه المبادرة، مؤكداً أن دعم صندوق وقف جامعة الفجيرة يمثل استثماراً مستداماً في التعليم والإنسان، ويسهم في تعزيز قدرة الجامعة على دعم طلبتها وتمكينهم من استكمال دراستهم، وإعداد أجيال قادرة على المشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية وخدمة الوطن.

وأكد عبدالله ضاعن الكتبي، مدير إدارة الدعم المجتمعي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، أن دعم صندوق وقف جامعة الفجيرة يأتي في إطار حرص المؤسسة على ترسيخ نهج مستدام في العمل الخيري، يجعل من التعليم محوراً رئيسياً لتمكين الإنسان وفتح آفاق جديدة أمام الأجيال، مشيراً إلى أن مساندة الطلبة المتعسرين لا تقتصر على تخفيف أعبائهم المالية، وإنما تسهم في حماية حقهم في التعليم وتعزيز قدرتهم على بناء مستقبلهم والمشاركة بفاعلية في خدمة مجتمعهم ووطنهم.