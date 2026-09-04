مذكرة لدعم المبادرات المجتمعية في «فرجان دبي»

وقّعت مؤسسة فرجان دبي مذكرة تفاهم مع مصنع الإمارات للمسكوكات «دار سك وتكرير المعادن الثمينة ومقرها دولة الإمارات»، وذلك تأكيداً على العلاقات المتميزة التي تجمع بين الجانبين، وتجسيداً لحرصهما المشترك على تعزيز أوجه التعاون وبناء شراكة مثمرة تُسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة، ودعم المبادرات والفعاليات التي تخدم المجتمع وتعزّز جودة الحياة.

وقّعت مذكرة التفاهم عن مؤسسة فرجان دبي علياء الشملان، المدير التنفيذي للمؤسسة، وعن مصنع الإمارات للمسكوكات عيسى سعيد الفلاسي، رئيس مجلس الإدارة في «مصنع الإمارات للمسكوكات.

وقالت علياء الشملان، المدير التنفيذي لمؤسسة فرجان دبي: «تمثل مذكرة التفاهم مع مصنع الإمارات للمسكوكات خطوة مهمة في مسيرة التعاون مع إحدى المؤسسات الاقتصادية الوطنية التي لها حضورها ومكانتها في دولة الإمارات، ونعتز بما تتيحه هذه الشراكة من فرص لتوحيد الجهود وتسخير الإمكانات بما يخدم المجتمع».

وأشار عيسى سعيد الفلاسي، رئيس مجلس إدارة «مصنع الإمارات للمسكوكات إلى أن المرحلة الجديدة من التعاون مع مؤسسة فرجان دبي، انطلاقاً من الإيمان بأهمية دعم المبادرات التي تلامس احتياجات المجتمع وتوفر فرصاً حقيقية للتفاعل والمشاركة، حيث تمثل هذه الشراكة امتداداً لالتزامنا بدورنا في دعم المجتمع المحلي، والمساهمة في إنجاح الفعاليات والمبادرات التي تجمع أفراد المجتمع وتعزز روح التواصل والانتماء.