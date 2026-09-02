«تحقيق أمنية» مهرة في تجربة الضيافة الجوية

حققت مؤسسة «تحقيق أمنية» بالتعاون مع طيران الإمارات، أمنية الطفلة مهرة، البالغة من العمر 13 عاماً، بأن تعيش تجربة الانضمام إلى طاقم الضيافة الجوية، في يوم استثنائي قرّبها من حلمها ومنحها وعائلتها لحظات مليئة بالفرح والأمل.

واستضاف فريق طيران الإمارات مهرة وعائلتها في مركز تدريب طاقم الضيافة، حيث ارتدت الزي الرسمي، وتعرّفت إلى أجواء العمل والتدريب، وتفاعلت مع أعضاء الفريق، وشاركت في تجربة متكاملة اختُتمت بلحظة تخرج خاصة احتفاءً بها.

وحرص فريق طيران الإمارات على الاهتمام بأدق تفاصيل الزيارة وتوفير تجربة شخصية لمهرة وعائلتها، بما أسهم في تحويل أمنيتها إلى واقع وترك ذكرى مميزة لديها ولدى أسرتها.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «تجربة مهرة تجسّد جوهر رسالتنا في تحويل أمنيات الأطفال إلى لحظات حقيقية تمنحهم الأمل والقوة والفرح. ونثمّن تعاون طيران الإمارات واهتمام فريقها بكل تفاصيل هذه الأمنية، والذي أسهم في منح مهرة وعائلتها تجربة استثنائية ستبقى في ذاكرتهم».

وأضاف: «تؤكد هذه الأمنية أهمية الشراكات المجتمعية ودورها في توسيع أثر رسالتنا الإنسانية، ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع شركائنا لتحقيق المزيد من الأمنيات وصناعة لحظات إيجابية ومؤثرة في حياة الأطفال وأسرهم».