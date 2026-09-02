مجلس شباب «كهرباء دبي» يطلق مبادرة أسرية



أطلق مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة «أسرتي... مصدر سعادتي»، وذلك انسجاماً مع عام الأسرة في دولة الإمارات، لتعزيز الترابط الأسري بين الموظفين وأبنائهم.

وتتيح المبادرة لأبناء الموظفين فرصة توجيه رسائل محبة وشكر لذويهم عبر منصة «مايكروسوفت تيمز»، وتوطيد التواصل الأسري، بما يساعد شباب الهيئة على ترسيخ التوازن بين حياتهم العملية والأسرية.



وقالت المهندسة عائشة محمد الرميثي، رئيسة مجلس شباب الهيئة: «انسجاماً مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، ندعم بيئة العمل السعيدة والإيجابية في الهيئة، ونعمل على ترسيخ العلاقات المتينة بين أفراد الأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية لمجتمع قوي ومزدهر، والنواة الأولى لبناء الإنسان وصناعة القيم وترسيخ الهوية الوطنية.

وفي ظل التحولات الرقمية المتسارعة والدور المتنامي للتكنولوجيا في حياة الأطفال، نوظف التقنيات الحديثة لتمكين موظفي الهيئة الشباب من تعزيز تواصلهم مع أبنائهم، وأداء رسالتهم التربوية والاجتماعية على الوجه الأمثل، والارتقاء بجودة حياة أفراد الأسرة وسعادتهم، ودعم الاستقرار الأسري بوصفه عاملاً محورياً لتحقيق التنمية المستدامة».