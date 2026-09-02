«طرق دبي» توعي الطلبة وأولياء الأمور بإجراءات السلامة

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي برامجها وفعالياتها التوعوية الموجّهة إلى طلبة المدارس وأولياء الأمور والسائقين مع بداية العام الدراسي الجديد 2026 - 2027.

ضمن خطتها السنوية للتوعية المرورية الهادفة إلى تعزيز السلوكيات الآمنة، ورفع مستوى الوعي بأسباب الحوادث في المناطق المدرسية.

وترسيخ مفاهيم السلامة المرورية، بالتزامن مع الحملة التوعوية «السلامة المرورية لطلبة المدارس» التي تقودها وزارة الداخلية على مستوى دولة الإمارات.

ووجهت الهيئة إلى أولياء الأمور والسائقين 5 رسائل توعية، أولاً توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في محيط المدارس، ثانياً الالتزام بالسرعات المحددة.

ثالثاً تجنب الوقوف العشوائي والمزدوج والتجاوز الخاطئ، رابعاً استخدام المواقع المخصصة لإنزال الطلبة وصعودهم، خامساً مضاعفة الانتباه عند معابر المشاة والحافلات المدرسية، خصوصاً خلال الأسابيع الأولى من العام الدراسي التي تشهد ارتفاعاً في الحركة المرورية حول المدارس.

وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة: «يمثل طلبة المدارس إحدى أهم الفئات المستهدفة ضمن خطط التوعية المرورية في الهيئة، خصوصاً في ظل النمو المتزايد لأعداد طلبة المدارس في دبي.

ولذلك نعمل على أن تبدأ ثقافة السلامة منذ السنوات الدراسية الأولى، وأن تتطور الرسائل والبرامج المقدمة للطالب بما يتناسب مع عمره ومرحلته الدراسية، وصولاً إلى مرحلة يصبح فيها شاباً ومستخدماً مستقلاً للطريق».

وأكد البنا أن الخطط التوعوية الموجهة للطلاب وأولياء الأمور تعتمد على المدخلات المنهجية العلمية، مثل الإحصائيات المرورية والاستبيانات المخصصة للفئة المستهدفة.

مشيراً إلى أن الهيئة أجرت خلال العام الدراسي الماضي 2025 - 2026 استبياناً شارك فيه ما يزيد على 20,000 من أولياء الأمور، أكد 91% منهم التزامهم بالمناطق المخصصة لإنزال واستلام الطلاب في محيط المدارس، فيما أكد 71% من أولياء الأمور أنهم على دراية تامة بقواعد إنزال واستلام الطلاب من المركبة.

كما أظهرت نتائج الاستبيان أن 44% من الطلاب يستخدمون الحافلات المدرسية، ونحو 47% يستخدمون مركبات خاصة، بينما يعتمد بقية الطلاب على السير على الأقدام إلى المدرسة أو استخدام المواصلات العامة ووسائل التنقل الفردية أو المشتركة.

وأشار البنا إلى أن الهيئة ملتزمة، بالتعاون مع شركائها في القيادة العامة لشرطة دبي، بتنفيذ استراتيجية السلامة المرورية في إمارة دبي، والتي تشمل أربعة محاور رئيسية هي:

الرقابة والضبط، وهندسة الطرق والمركبات، وتطوير الأنظمة والإدارة. وأكد استمرار العمل بالعديد من الإجراءات التطويرية التي بدأتها الهيئة في السنوات الأخيرة في مناطق المدارس.

ومن بينها الإشارة إلى مناطق المدارس عند بداية الشوارع والطرق المؤدية إليها، من خلال طلاء جزء من أرضية الشارع باللون الأحمر «السجادة الحمراء»، وكتابة عبارة «منطقة مدارس»، ووضع إشارات ضوئية بوجوه إلكترونية (تبتسم أو تعبس) للسائقين بحسب سرعة المركبة.