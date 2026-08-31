«نبرد عليهم» تسعد 1500 عامل في عجمان

واصلت مبادرة «نبرد عليهم»، المقامة برعاية الشيخ حميد بن عمار النعيمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، جولاتها الإنسانية ضمن موسمها السابع، من خلال محطتها في إمارة عجمان، حيث نجحت في إدخال البهجة والسعادة إلى نفوس أكثر من 1500 عامل، تقديراً لجهودهم وعطائهم المتواصل، وتعزيزاً لقيم الوفاء والتكافل والمسؤولية المجتمعية.

وشهدت المحطة مشاركة سعادة محمد الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي وقائد فريق سفراء السعادة التطوعي، إلى جانب نخبة من الفنانين والإعلاميين والشعراء والمتطوعين والرعاة والداعمين، الذين شاركوا في تقديم الدعم والمساندة للعمال، في مشهد جسّد روح العمل التطوعي والتلاحم المجتمعي الذي تتميز به دولة الإمارات.

وتضمنت فعاليات المبادرة تقديم الوجبات والمشروبات الباردة والهدايا للعمال في مواقع عملهم، في بادرة إنسانية تهدف إلى التخفيف من مشقة العمل خلال فصل الصيف، والتعبير عن التقدير للدور الذي يقومون به في مختلف مواقع العمل والمشاريع الإنشائية.

وأكد محمد الكشف أن مبادرة «نبرد عليهم» تواصل ترسيخ رسالتها الإنسانية عاماً بعد عام، انطلاقاً من إيمان فريق سفراء السعادة التطوعي بأن إسعاد الآخرين وتقدير جهودهم مسؤولية مجتمعية مشتركة، مشيراً إلى أن مشاركة الفنانين والإعلاميين والشعراء والمتطوعين والرعاة والداعمين تعكس حجم الالتفاف المجتمعي حول المبادرات الإنسانية والتطوعية.

وأضاف أن وصول المبادرة إلى العمال في مواقع عملهم يحمل رسالة تقدير وامتنان لمن يسهمون بجهودهم اليومية في مسيرة التنمية، مؤكداً أن السعادة والعطاء والتكافل قيم راسخة في المجتمع الإماراتي.