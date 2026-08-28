«بيت الخير» تعزز التواصل مع المتبرعين والشركاء عبر «صوت الخير»

واصلت إذاعة «صوت الخير» الإلكترونية التابعة لـ«بيت الخير» مسيرتها الإعلامية، وصولاً إلى بث الحلقة الـ500، في محطة تعكس استمرارية المنصة وتطور محتواها، ودورها في نقل أخبار الجمعية ومبادراتها ومشاريعها، وتعزيز التواصل مع المتبرعين والشركاء وأفراد المجتمع.

وانطلقت «صوت الخير» في سبتمبر 2016 كمنصة إذاعية إلكترونية أسبوعية، بهدف مواكبة حضور الجمعية في الفضاء الإعلامي الرقمي، وإيصال رسالتها الإنسانية والمجتمعية عبر محتوى يعرّف بمبادرات الجمعية ومجالات عملها الخيري والإنساني.

وأكد خليفة الفلاسي، مستشار الإعلام والعلاقات العامة في الجمعية أن وصول «صوت الخير» إلى الحلقة الـ500 يمثل محطة مهمة في مسيرة الإعلام الخيري للجمعية، مشيراً إلى أن الإذاعة واصلت منذ انطلاقتها بث حلقاتها بانتظام، لتشكل جسراً إعلامياً بين «بيت الخير» والمتبرعين والشركاء وأفراد المجتمع.

وقال إن الإذاعة أسهمت في تعزيز التواصل مع جمهور الجمعية، ودعم الشفافية من خلال التعريف بمبادراتها ومشاريعها ومجالات عملها، إلى جانب مواكبة التطورات التي شهدها الإعلام الرقمي، وتقديم المحتوى بأساليب تتناسب مع طبيعة المنصات الحديثة واحتياجات الجمهور.

وأوضح الفلاسي أن المسيرة التي امتدت لنحو عقد من الزمن شهدت تطوراً مستمراً في المحتوى وأسلوب التقديم، بما عزز قدرة الإعلام الخيري على الوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور، وتقديم رسالة هادفة تجمع بين نقل المعلومة والتعريف بالجهود الإنسانية والمجتمعية.

وأكد أن الإعلام يمثل شريكاً أساسياً في مسيرة العمل الخيري، ولا يقتصر دوره على نقل الأخبار وتوثيق الإنجازات، وإنما يمتد إلى نشر ثقافة العطاء، وتعزيز الوعي بالمسؤولية المجتمعية، وتحفيز أفراد المجتمع على المشاركة في مسيرة الخير.

ولفت إلى أن «صوت الخير» حرصت طوال مسيرتها على أداء هذا الدور من خلال محتوى يواكب رسالة الجمعية، ويعكس جهودها ومبادراتها الإنسانية، ويعزز حضور العمل الخيري في المشهد الإعلامي الرقمي.