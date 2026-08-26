42.7 مليون درهم مساعدات «الفجيرة الخيرية»

عقدت جمعية الفجيرة الخيرية اجتماع مجلس إدارتها برئاسة معالي سعيد الرقباني، رئيس المجلس، واستعرض الاجتماع أبرز إنجازات الجمعية ومشاريعها وبرامجها الخيرية والتنموية خلال النصف الأول من عام 2026.

ورفع معالي سعيد الرقباني أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، مثمناً دعم سموهما المتواصل لأنشطة الجمعية ومشاريعها الخيرية والإنسانية.

وبلغ إجمالي مدفوعات مشاريع وبرامج الجمعية 42.7 مليون درهم، استفاد منها 30,137 مستفيداً، ضمن حزمة من المبادرات والمشاريع الإنسانية والمجتمعية الموجهة إلى الفئات المستحقة.

واستعرض المجلس نتائج برنامج حمد بن محمد الشرقي لحفظ النعمة، الذي يواصل منذ انطلاقه عام 2004 أداء رسالته في حفظ النعمة وتعزيز قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية.

وبلغ إجمالي ما وزعه البرنامج منذ تأسيسه 8,880,674 وجبة، منها 315,745 وجبة خلال النصف الأول من عام 2026.

وفي مجال دعم التعليم وتمكين الطلبة، استفاد 1161 طالباً وطالبة من مشروع مساعدة الطلبة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وعلى صعيد التمكين الاقتصادي، بلغ عدد المنتسبات المسجلات في مركز غرس للتمكين الاجتماعي 336 منتسبة.

وبلغ عدد الأيتام وأفراد الأسر المكفولين 8469 مستفيداً، فيما قدمت الجمعية مساعدات علاجية إلى 528 مريضاً. وعلى صعيد العمل الإغاثي، قدمت الجمعية 645 طناً من المساعدات الإغاثية للمتضررين والمنكوبين.