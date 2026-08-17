مزارعو دبا الفجيرة يحددون احتياجاتهم لتطوير القطاع

نظم المركز الزراعي الوطني ورشة تفاعلية في دبا الفجيرة، ضمن سلسلة اللقاءات والورش التي ينظمها مع المزارعين، بالتزامن مع موسم تسويق التمور واستعداد المزارعين لبدء أعمال التجهيز للموسم، بما يشمل تهيئة الأراضي، والتأكد من جاهزية شبكات الري، وتوفير مستلزمات الإنتاج.

وأُقيمت الورشة في مجلس جمعية دبا للثقافة والفنون – مسرح دبا الفجيرة، بمشاركة مجموعة من المزارعين من مختلف مناطق إمارة الفجيرة، والمناطق الشرقية لإمارة رأس الخيمة، حيث ناقش اللقاء احتياجاتهم وتحدياتهم، واستعرض الخدمات والمبادرات التي يقدمها المركز لدعمهم وتطوير القطاع الزراعي.

وتعد هذه الورشة الثانية من نوعها، وتأتي ضمن اللقاءات الدورية التي ينظمها المركز بهدف تعزيز التواصل مع المزارعين، والتعريف بالخدمات والمبادرات المتاحة.

وشكلت الورشة منصة للحوار وتبادل الخبرات حول تطوير المزارع ورفع جودة المنتجات الوطنية، حيث ناقش المشاركون عدداً من الموضوعات المتعلقة بالإنتاج والتسويق والخدمات الزراعية، إلى جانب المبادرات التي تستهدف تحويل المزارع إلى نماذج أكثر كفاءة واستدامة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة الموارد والعمليات الزراعية.

واستعرض المركز خلال اللقاء مشروع المراكز المتكاملة لخدمات المزارعين، الذي يهدف إلى توفير منظومة متكاملة من الخدمات في مواقع قريبة من المزارعين.

وأكد سلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، أن تعزيز التعاون وخلق منظومة زراعية متكاملة تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة زراعية متكاملة، يكون فيها المزارع الإماراتي شريكاً محورياً في تطوير الخدمات والمبادرات الزراعية التي تستجيب لاحتياجاتهم وتدعم استدامة مزارعهم.