تكريم مقيم أبلغ الشرطة عن تصرفات أثارت اشتباهه

كرّمت القيادة العامة لشرطة الشارقة بحضور العقيد حميد سعيد بن ساحوه - مدير إدارة شرطة المناطق التجارية، مُقيماً من إحدى الجنسيات العربية، تقديراً لحسّه الأمني العالي ويقظته المجتمعية، وتعاونه المسؤول مع الأجهزة الأمنية، في موقف يجسّد أهمية الشراكة بين أفراد المجتمع والأجهزة الأمنية، ودور هذه الشراكة في تعزيز منظومة الأمن والأمان والوقاية من الجريمة.

جاء التكريم تقديراً لما أبداه المقيم من وعي أمني ومسؤولية مجتمعية، إثر ملاحظته لتصرفات أثارت اشتباهه، فتعامل معها بوعي واتزان، وبادر إلى إبلاغ الجهات الأمنية المختصة، بما مكّنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأطر الأمنية المعتمدة.وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن يقظة أفراد المجتمع ووعيهم بما يدور في محيطهم يُمثّلان رافداً مُهماً للجهود الأمنية.