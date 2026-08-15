توعية بتجنب الغسيل العشوائي للمركبات

نظمت بلدية مدينة أبوظبي حملة توعية ميدانية للحد من ظاهرة الغسيل العشوائي للمركبات في الأماكن غير المرخصة، وذلك ضمن حملة «دارنا مسؤوليتنا»، الهادفة إلى تعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على المظهر الجمالي والحضاري العام للمدينة، والحد من الممارسات السلبية التي تؤثر في جودة الحياة داخل الأحياء والمناطق السكنية.

واستهدفت الحملة مختلف فئات المجتمع، وذلك لتعريفهم بالآثار السلبية الناجمة عن غسيل المركبات بطرق عشوائية وفي مواقع غير مخصصة لذلك، وما تسببه هذه الممارسات من تجمع كميات من المياه وسط الطرقات والممرات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تشويه المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، والإضرار بالصحة العامة بسبب تكاثر الحشرات الذي قد ينتج عن تجمعات المياه.

وتضمنت الحملة تنفيذ زيارات ميدانية إلى عدد من المناطق السكنية، بهدف التواصل المباشر مع أفراد المجتمع وتقديم النصائح وإرشادات التوعية، كما شملت تنظيم ورش توعية للجمهور في مختلف المناطق، ركزت على إيضاح التأثيرات السلبية لهذه الممارسات غير الحضارية، ودور كل فرد في الحفاظ على نظافة المدينة وجمالها.