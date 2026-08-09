شيوخ ومسؤولون يعزّون في وفاة حمدة بنت عبدالله العتيبة

قدّم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، واجب العزاء في وفاة حمدة بنت عبدالله العتيبة، والدة الشيخ سعيد بن عبيد بن جمعة آل مكتوم.

كما قدّم واجب العزاء عدد من الشيوخ والمسؤولين والأعيان.

وأعرب المعزون خلال زيارتهم مجلس العزاء في دبي، أمس، عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسرة الفقيدة، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.