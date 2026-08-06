«بيت الخير» تهدي «دبي لأصحاب الهمم» حافلة مجهزة لخدمة منتسبيه

قدّمت جمعية بيت الخير حافلة مجهزة بمواصفات خاصة إلى نادي دبي لأصحاب الهمم، بسعة تصل إلى نحو 35 راكباً، بهدف توفير وسيلة نقل آمنة ومريحة لأعضاء النادي، ودعم مشاركتهم في البرامج الرياضية والاجتماعية والتأهيلية.

وتأتي المبادرة في إطار جهود الجمعية لدعم أصحاب الهمم وتوفير الخدمات التي تسهم في تحسين جودة حياتهم، وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى الأنشطة والبرامج التي يقدمها النادي، بما يدعم اندماجهم ومشاركتهم المجتمعية.

وأكدت الجمعية أن المبادرة تجسد أهمية التعاون مع المؤسسات الوطنية لخدمة أصحاب الهمم، وتوفير احتياجات تساعدهم على ممارسة أنشطتهم في بيئة تتسم بالراحة والأمان، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في تمكين هذه الفئة وتعزيز مشاركتها الفاعلة.

وأعرب النادي عن تقديره للجمعية على هذه المبادرة، مشيراً إلى أن الحافلة الجديدة تمثل إضافة مهمة لأسطول النقل في النادي، وستسهم في تسهيل انتقال المنتسبين للمشاركة في التدريبات والبطولات والفعاليات المختلفة.

وتواصل «بيت الخير» تنفيذ مبادراتها المجتمعية بالتعاون مع مختلف الجهات، ضمن جهودها الرامية إلى توسيع أثر العمل الخيري ودعم الفئات التي تحتاج إلى خدمات نوعية تعزز جودة حياتها.