بدء فعاليات النسخة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، انطلقت، مساء أمس، فعاليات الدورة الأولى من «الوثبة للرطب»، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث حتى 9 أغسطس الجاري، ضمن مهرجان الشيخ زايد الصيفي في منطقة الوثبة بأبوظبي.

وقام معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بجولة في المهرجان تعرف خلالها إلى فعالياته وأنشطته المتنوعة رافقه فيها عبدالله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، وعبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في الهيئة، وعبدالله بطي القبيسي المدير التنفيذي لقطاع التوعية والمعرفة التراثية في الهيئة، ومحمد جمعة المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة.