«تمكين المجتمع» تجمع الأسر في «مغامرات الصيف»

نظمت وزارة تمكين المجتمع، بالتعاون مع «قرى الإمارات»، أحد مشاريع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، برنامج «مغامرات الصيف.. من التحدي إلى روح الفريق».

وذلك ضمن فعاليات موسم المقيظ 2026 على شاطئ قدفع في إمارة الفجيرة، في إطار جهودها لتقديم برامج صيفية نوعية تعزز التلاحم المجتمعي وتنمي المهارات الاجتماعية لدى مختلف فئات المجتمع.

ويهدف البرنامج إلى استثمار الإجازة الصيفية من خلال أنشطة تجمع بين الترفيه والتعلم، وتشجع على تبني أنماط حياة نشطة، بما ينسجم مع أهداف موسم المقيظ في توفير تجارب مجتمعية هادفة تعزز جودة الحياة وترسخ قيم المشاركة والتعاون.

حضر البرنامج محمد مبارك المزروعي، الوكيل المساعد لقطاع مؤسسات النفع العام في الوزارة، وشهد تنفيذ باقة متنوعة من الأنشطة المائية والشاطئية والألعاب الشعبية، التي وفرت للمشاركين تجربة تفاعلية اتسمت بالحماس وروح التحدي، وأسهمت في تعزيز العمل الجماعي، وتنمية مهارات التواصل، وتشجيع ممارسة الأنشطة البدنية في بيئة آمنة ومحفزة.

وسجلت الفعالية حضوراً واسعاً من المواطنين والمقيمين، بمشاركة فاعلة من الأسر التي حرصت على مرافقة أبنائها وخوض الأنشطة والتحديات معهم، في مشهد جسد قيم الترابط الأسري والتفاعل المجتمعي.

كما شهد البرنامج جلسة حوارية تفاعلية شارك فيها كبار المواطنين، استعرضوا خلالها جانباً من الموروث الإماراتي والعادات والتقاليد والقيم الأصيلة، بما أسهم في تعزيز التواصل بين الأجيال وترسيخ الهوية الوطنية لدى المشاركين.