«نسائية كهرباء دبي» تعزز جاهزية الموظفات لتطوير التواصل والعمل الجماعي

نظّمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي 15 فعالية توعية ومجتمعية خلال النصف الأول من عام 2026.

وركزت الفعاليات على رفع جاهزية الموظفات لمواكبة التحديات المتغيرة والمتسارعة، وتنمية مهاراتهن في مجال التواصل والعمل الجماعي، وتعزيز التكامل بين دور الموظفة في مكان العمل ودورها في المجتمع.

وقد وصلت نسبة رضا الموظفات عن أداء اللجنة إلى 95 %.

جهود

وقالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: «نطلق المبادرات النوعية الداعمة لجهود الهيئة والهادفة إلى تمكين المرأة وتطوير قدراتها وتعزيز دورها في مختلف القطاعات الحيوية، بما يواكب تطلعات الهيئة وإمارة دبي.

ونستثمر في الكفاءات الوطنية النسائية لدعم مسيرتها المهنية والقيادية ومساعدتها على تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والشخصية، وتعزيز سعادتها وصحتها النفسية والبدنية وجودة حياتها».

مهارات

وهدفت فعاليات اللجنة النسائية إلى صقل مهارات الموظفات حول سبل التعامل مع التوتر والتحديات المتغيرة، وطرق مساعدة أبنائهن أثناء فترة التعلم عن بُعد، لضمان استمرارية الدراسة وجودة التعليم في مختلف الظروف، وأساسيات السلامة في العالم الرقمي، وسبل حماية البيانات الشخصية عند استخدام التطبيقات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، وسبل توطيد الأواصر العائلية والأسرية والاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك، وتعزيز القيم النبيلة للشهر الفضيل القائمة على التآلف والتسامح واحترام الثقافات والمحافظة على النعم والموارد الثمينة.