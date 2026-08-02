«بسمة الإمارات» تنظّم فعالية لـ120 يتيماً ومريضاً



نظّمت جمعية بسمة الإمارات للأمراض المزمنة والإنسانية، أمس، بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية وبنك الإمارات للطعام وإدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية رأس الخيمة، فعالية ترفيهية مخصصة للأطفال الأيتام والأطفال المصابين بالأمراض المزمنة، تحت شعار «بسمة طفل»، وبمشاركة 120 طفلاً على مستوى الإمارات.

وأكدت مهرة محمد بن صراي رئيس مجلس إدارة الجمعية أن تنظيم فعالية «بسمة طفل» تأتي انطلاقاً من رسالة الجمعية الإنسانية والمجتمعية بإسعاد الأطفال الأيتام والأطفال المصابين بالأمراض المزمنة، وتعزيز الدعم النفسي لهم.