تخريج 286 طالباً وطالبة من الدورات الصيفية في حتا

شهد اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، حفل تخريج الدورة الصيفية لطلبة مدارس منطقة حتا، الذي نظمته الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ممثلة بمركز حماية الدولي، تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة... ابتكار وقيادة»، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وعدد من الجهات الخارجية، بالإضافة إلى عدد من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وبمشاركة 286 طالباً وطالبة من 7 جنسيات.

حضر حفل التخريج، الذي أُقيم في استاد حمدان بن راشد بنادي حتا، اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، ومساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة، ومراكز الشرطة وكبار الضباط، وجمع من أولياء الأمور.

وأكد اللواء حارب الشامسي اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي وحرصها المستمر على دعم وتنظيم البرامج والأنشطة الصيفية لطلبة المدارس في نهاية العام الدراسي، بهدف استثمار أوقات الطلبة.

وأشار إلى أن الطلبة هم ثروة الوطن وعدته للمستقبل، وهذه الدورات تعمق الشعور بالانتماء للهوية الوطنية، واحترام الأنظمة والقوانين، وغرس قيم الولاء للقيادة الرشيدة، وإعداد جيل من الشباب على درجة عالية من الوعي والثقافة، وتخلق لديه مفاهيم خدمة الوطن والدفاع عنه.

وأضاف اللواء حارب الشامسي أن «بناء شخصية الفرد تتطلب سنوات من العمل، وتضافر الجهود بين مختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، للمشاركة في صنع جيل يحمل لواء المستقبل، وقادر على استكمال المسيرة، لذلك تحرص شرطة دبي، ممثلة في مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، على إعداد برامج ودورات وفق منهجية عمل مدروسة، تواكب الاحتياجات، وتراعي المستجدات العالمية، لتتمكن من إعداد جيل المستقبل».

برامج وتوعية

بدوره أكد العميد خالد بن مويزه، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن مركز حماية الدولي يطلق العديد من البرامج والمبادرات التوعوية والتثقيفية والتدريبية لكل فئات المجتمع بمن فيهم الطلبة، ويمثل البرنامج الصيفي الطلابي أحد أهم البرامج التي يحرص المركز على تطويرها كل عام ومتابعتها وتسخير كل الممكنات لدعم الطالب، بما فيه المصلحة الفضلى له، وبما يحقق التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع.

من جانبه قال العميد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، إن الدورة الصيفية لهذا العام شملت 286 طالباً وطالبة من 7 جنسيات، تلقوا خلالها تدريبات عسكرية ورياضية، وقُدمت لهم 22 محاضرة ودورة وفعالية، بمشاركة 19 فريق عمل و13 متطوعاً، و5 من الشركاء، فيما بلغ عدد طلاب الدورة الصيفية في العام الماضي 200 طالب وطالبة، من 6 جنسيات، وبلغ عدد المحاضرات والدورات والفعاليات 16، وبلغ عدد الشركاء 4، و14 فريق عمل، و7 متطوعين.