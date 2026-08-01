اختتام برنامج قيظ المهارات في «نسائية دبي»

اختتمت جمعية النهضة النسائية بدبي فعاليات برنامجها الصيفي السنوي قيظ المهارات 2026 في احتفالية مميزة جسدت حصاد رحلة صيفية حافلة بالتعلم والإبداع واكتشاف المواهب، بحضور الدكتورة فاطمة الفلاسي، مدير عام الجمعية، إلى جانب عدد من مديرات الإدارات، وأولياء الأمور، وشركاء النجاح، والمشاركات البالغ عددهن 53 مشاركة.

وشهد الحفل تكريم المدربين والمتطوعين والشركاء الذين أسهموا في نجاح البرنامج، تقديراً لعطائهم ودورهم في إثراء التجربة التعليمية للمشاركات.

وأكدت خولة المطروشي، مديرة إدارة فعاليات أجيال المستقبل في جمعية النهضة النسائية بدبي، أن النسخة الحالية من «قيظ المهارات» حققت أهدافها في توفير تجربة صيفية ثرية تجمع بين التعليم والتطبيق العملي.