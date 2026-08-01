«محمد بن راشد للإسكان» تنظم ملتقى المتعاملين الثاني في مجلس ند الشبا

نظّمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ملتقى المتعاملين الثاني لعام 2026 في مجلس ند الشبا، في إطار حرصها على تعزيز التواصل المباشر مع المتعاملين، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، وإشراكهم في تطوير الخدمات الإسكانية والارتقاء بتجربتهم، بما يلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.

وجرى تنظيم الملتقى بحضور محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إلى جانب نخبة من القيادات الإدارية والفنية في المؤسسة، وبمشاركة الهيئة الاتحادية للضرائب، حيث شكّل الملتقى منصة تفاعلية للحوار البنّاء وتبادل الآراء، وتعزيز التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية لخدمة المتعاملين.

وتضمّن الملتقى جلسة حوارية مفتوحة مع المتعاملين، جرى خلالها الاستماع إلى استفساراتهم وملاحظاتهم، ومناقشة عدد من الأفكار والمقترحات التطويرية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الإسكانية، وتعزيز جودة الحياة، ودعم الاستقرار الأسري والمجتمعي، بما ينسجم مع رؤية المؤسسة ونهجها القائم على إشراك المتعاملين في عملية تطوير الخدمات.

كما هدف الملتقى إلى تعريف المتعاملين بخدمات مركز إسكان دبي المتكامل، والخدمات التي يوفرها ضمن بيئة متكاملة تسهّل على المواطنين إنجاز معاملاتهم الإسكانية، والحصول على الدعم والإرشاد اللازمين، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعامل.

وأسهمت مشاركة الهيئة الاتحادية للضرائب في إثراء الملتقى، من خلال تعزيز التواصل المباشر مع المتعاملين والإجابة عن استفساراتهم، بما يعكس أهمية التكامل بين الجهات الحكومية في توفير المعلومات والخدمات التي تلبي احتياجات أفراد المجتمع، وتسهم في تقديم تجربة متعامل أكثر كفاءة وتكاملاً.

وفي هذا السياق، أكد محمد حسن الشحي أن تنظيم ملتقيات المتعاملين يأتي انطلاقاً من إيمان المؤسسة بأهمية التواصل المباشر مع المواطنين وإشراكهم في تطوير منظومة الخدمات الإسكانية، وأضاف أن المتعامل أولوية وشريك أساسي في مسيرة تطوير خدماتنا، ولذلك نحرص على الاستماع المباشر إلى آرائه وملاحظاته، والتعرف إلى احتياجاته وتطلعاته، وتحويلها إلى فرص حقيقية للتحسين والتطوير.

وفي ختام الملتقى، أكدت المؤسسة مواصلة جهودها في تطوير منظومة الخدمات الإسكانية، وتعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين، والاستفادة من ملاحظاتهم ومقترحاتهم في تصميم خدمات أكثر كفاءة ومرونة، بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين، ودعم استقرار الأسرة الإماراتية، والارتقاء بجودة الحياة في إمارة دبي.