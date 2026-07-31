«نسائية دبي» تعزز ريادة الأعمال والترابط الأسري بـ«سوق أحفاد الفريج»

أطلقت جمعية النهضة النسائية بدبي مبادرة سوق أحفاد الفريج، التي تمثل منصة مجتمعية مبتكرة، تجمع بين تنمية روح ريادة الأعمال وتعزيز الترابط الأسري، من خلال تجربة عملية يعيشها الأطفال والناشئة في بيئة آمنة ومحفزة، تسهم في صقل مهاراتهم القيادية والإبداعية، وتؤهلهم للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.

وتقوم المبادرة على تخصيص مساحة داخل أحد المراكز التجارية، إذ تم اختيار مول الاتحاد بدبي، تحت مسمى «سوق أحفاد الفريج»، يتولى الأحفاد تصميمها وإدارتها بإشراف أسرهم والجمعية، ليقدموا من خلالها مشاريعهم ومنتجاتهم وأفكارهم الابتكارية، في تجربة واقعية متكاملة، تتيح لهم ممارسة مختلف مراحل المشروع، بدءاً من التخطيط والإدارة، مروراً بالتسويق وخدمة العملاء، وصولاً إلى عرض المنتجات والتفاوض وإتمام عمليات البيع، بما يعزز لديهم ثقافة العمل الحر وثقة الاعتماد على الذات.

وتهدف المبادرة إلى ترسيخ دور الأسرة كشريك أساسي في تنمية قدرات الأبناء، وتعزيز التواصل بين أفرادها، إلى جانب اكتشاف المواهب الريادية لدى الأطفال والناشئة، ونشر ثقافة الابتكار، وتشجيع المشاركين على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع واقعية ذات أثر مجتمعي، بما ينسجم مع توجهات الدولة في إعداد جيل يمتلك مهارات المستقبل، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

كما تتضمن المبادرة برنامجاً مصاحباً، يشمل سوقاً للمشاريع الصغيرة، ومنصة للابتكارات، ومسابقات لأفضل فكرة مبتكرة وأفضل مشروع مجتمعي، إضافة إلى جلسات إلهام يقدمها رواد أعمال شباب، وتحديات جماعية لتنمية التفكير الإبداعي والعمل بروح الفريق، وصولاً إلى حفل لتكريم أفضل المشاريع والأسر الداعمة.

وأكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي مدير عام جمعية النهضة النسائية، أن مبادرة «سوق أحفاد الفريج»، تجسد رؤية الجمعية في الاستثمار في الإنسان منذ الصغر، عبر توفير بيئات تعليمية تطبيقية، تعزز الشخصية الريادية لدى الأطفال والناشئة، وتغرس فيهم قيم المسؤولية والمبادرة والابتكار، بالتوازي مع ترسيخ دور الأسرة، باعتبارها الحاضنة الأولى لبناء الشخصية وصناعة المستقبل.

وأضافت: إن المبادرة تنسجم مع مستهدفات عام الأسرة، من خلال إيجاد مساحة تجمع أفراد الأسرة حول تجربة تنموية مشتركة، تسهم في اكتشاف قدرات الأبناء وتنمية مهاراتهم، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات المجتمعية والأسر في إعداد جيل قادر على الإبداع والإنتاج والمشاركة الفاعلة في خدمة الوطن.

وتستهدف المبادرة المواطنين من أهالي مناطق المحيصنة، والمزهر، ومردف والخوانيج.

وتعتبر تعاونية الاتحاد الراعي الاستراتيجي للفعالية، أما الراعي الفضي، شركة عاشق العود، بالتعاون مع شركاء المبادرة، وهم: دبي للثقافة، ومفاجآت صيف دبي، مؤسسة دبي للمهرجانات، قطاع التجزئة، وذلك بمشاركة شخصية مدهش ودانة، المحبوبة للأطفال.

جددت تعاونية الاتحاد التزامها بدعم المبادرات المجتمعية الهادفة، من خلال رعايتها الاستراتيجية لمبادرة «سوق الأحفاد»، التي تنظمها جمعية النهضة النسائية بدبي، في إطار تعزيز الشراكات المجتمعية وتمكين الأجيال الناشئة، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية وريادة الأعمال.

وقدمت تعاونية الاتحاد دعماً متكاملا للمبادرة، تمثل في توفير مساحة لاستضافة الفعالية داخل أحد فروعها، إلى جانب تقديم الهدايا للمشاركين، بما أسهم في خلق بيئة تفاعلية، أتاحت للأطفال والأسر عرض إبداعاتهم ومنتجاتهم، وعززت من مشاركة أفراد المجتمع في أنشطة المبادرة.

قال محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: «نؤمن في تعاونية الاتحاد بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان، وأن دعم المبادرات التي تنمي قدرات الأبناء والأحفاد، وتفتح أمامهم آفاق الإبداع وريادة الأعمال، يمثل جزءاً أصيلاً من مسؤوليتنا المجتمعية، حيث تأتي رعايتنا الاستراتيجية لمبادرة سوق الأحفاد، تجسيداً لالتزامنا بتعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع، وتوفير بيئات محفزة، تتيح للأجيال الناشئة إبراز مواهبها وتحويل أفكارها إلى تجارب عملية، تعزز ثقتها بنفسها، وتغرس فيها قيم العمل والعطاء».