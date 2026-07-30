«ليوا عجمان للرطب والعسل» ينطلق اليوم بجوائز مليون درهم

برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تنطلق، اليوم، فعاليات النسخة الـ 11 من مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل، الذي تنظمه دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان حتى 3 أغسطس المقبل في قاعة الإمارات للضيافة.

وتشهد نسخة 2026 مشاركة واسعة من المزارعين والنحالين والجهات الحكومية والخاصة، وتضم باقة متنوعة من المسابقات والفعاليات التراثية والترفيهية الموجهة إلى مختلف أفراد المجتمع.

ورصدت الدائرة جوائز بقيمة مليون درهم لمسابقات الرطب والعسل والحمضيات، وجوائز الجمهور.

ويواصل المهرجان عاماً بعد عام ترسيخ مكانته ضمن أبرز الفعاليات التراثية والزراعية في إمارة عجمان، مقدماً منصة للاحتفاء بالموروث الإماراتي الأصيل، وتسليط الضوء على جودة المنتجات المحلية.

ويسهم المهرجان في دعم أصحاب المزارع والمناحل والمنتجين المحليين، وتحفيزهم على تطوير جودة منتجاتهم وتعزيز تنافسيتها، إلى جانب تعريف الجمهور بالممارسات الزراعية المستدامة، وأهمية المحافظة على الثروة الزراعية والتراث المرتبط بها.

ويقدم المهرجان على مدى 5 أيام تجربة مجتمعية متكاملة، تجمع بين المعرفة والترفيه والتسوق من خلال مسابقات الرطب والعسل والفاكهة التي تستعرض أجود المنتجات المحلية، إلى جانب منصات بيع وعرض المنتجات الزراعية والغذائية والتراثية.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الورش التفاعلية والأنشطة التثقيفية والعروض التراثية والمسابقات الجماهيرية، التي تناسب مختلف الفئات العمرية.