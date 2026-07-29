«سكينة» و«الإمارات للتوحد» توحدان الجهود لتعزيز الرعاية المتكاملة

منظومة تتمحور حول الفرد وتجمع بين الخدمات الإكلينيكية المتخصصة والدعم المجتمعي
كما تشمل الشراكة تطوير برامج دعم أسري، وتعزيز التنسيق بين الخدمات لتسهيل الوصول إلى الرعاية المناسبة وتسريع التدخل المبكر، إضافة إلى دراسة تصميم مساحات علاجية متخصصة ضمن بيئة علاجية متكاملة.
وأكد الدكتور زين علي اليافعي، الرئيس التنفيذي لـ«سكينة»، أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ نموذج رعاية متكامل يعزز التعاون بين القطاع الصحي والمجتمع المدني، وقال: «نؤمن في «سكينة» بأن الرعاية الفعالة لذوي التنوع العصبي تتطلب تكاملاً حقيقياً بين الخدمات الإكلينيكية والدعم المجتمعي.
ومن خلال شراكتنا مع جمعية الإمارات للتوحد، نعمل على توسيع نطاق الوصول إلى خدمات متخصصة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، وتمكين الأسر عبر برامج دعم شاملة تعزز جودة الحياة وتدعم مسارات النمو والاندماج».
من جانبه، أكد علي بن شميل الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد، أن المذكرة تمثل محطة مهمة في مسيرة الجمعية نحو تعزيز التعاون مع الجهات الصحية الرائدة، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة لذوي اضطراب طيف التوحد، والارتقاء بجودة الدعم الصحي والنفسي والتأهيلي.