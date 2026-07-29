«سكينة» و«الإمارات للتوحد» توحدان الجهود لتعزيز الرعاية المتكاملة

منظومة تتمحور حول الفرد وتجمع بين الخدمات الإكلينيكية المتخصصة والدعم المجتمعي

أعلنت «سكينة» للصحة النفسية، التابعة لشركة «صحة»، إحدى شركات مجموعة «بيورهيلث»، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع جمعية الإمارات للتوحد، بهدف تعزيز الرعاية المتكاملة لذوي التنوع العصبي، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية والتأهيلية المقدمة للأطفال وأسرهم في إمارة أبوظبي.

وتأتي الشراكة في إطار التزام «سكينة» بتطوير منظومة رعاية تتمحور حول الفرد، تجمع بين الخدمات الإكلينيكية المتخصصة والدعم المجتمعي، بما يعزز استمرارية الرعاية ويرتقي بجودة حياة الأطفال وأسرهم.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان في تقديم خدمات تشمل التقييمات النفسية والسلوكية، والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق واللغة، وتحليل السلوك التطبيقي، إلى جانب برامج الدعم النفسي والإرشاد الأسري، وتنظيم ورش تدريبية وتوعية للأسر والمعلمين ومقدمي الرعاية.

كما تشمل الشراكة تطوير برامج دعم أسري، وتعزيز التنسيق بين الخدمات لتسهيل الوصول إلى الرعاية المناسبة وتسريع التدخل المبكر، إضافة إلى دراسة تصميم مساحات علاجية متخصصة ضمن بيئة علاجية متكاملة.

وأكد الدكتور زين علي اليافعي، الرئيس التنفيذي لـ«سكينة»، أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ نموذج رعاية متكامل يعزز التعاون بين القطاع الصحي والمجتمع المدني، وقال: «نؤمن في «سكينة» بأن الرعاية الفعالة لذوي التنوع العصبي تتطلب تكاملاً حقيقياً بين الخدمات الإكلينيكية والدعم المجتمعي.

ومن خلال شراكتنا مع جمعية الإمارات للتوحد، نعمل على توسيع نطاق الوصول إلى خدمات متخصصة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، وتمكين الأسر عبر برامج دعم شاملة تعزز جودة الحياة وتدعم مسارات النمو والاندماج».

من جانبه، أكد علي بن شميل الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد، أن المذكرة تمثل محطة مهمة في مسيرة الجمعية نحو تعزيز التعاون مع الجهات الصحية الرائدة، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة لذوي اضطراب طيف التوحد، والارتقاء بجودة الدعم الصحي والنفسي والتأهيلي.

وتعكس الشراكة التزام الجانبين بتعزيز التكامل بين الخدمات الصحية والمؤسسات المجتمعية، بما يدعم بناء مجتمع أكثر شمولاً، ويعزز استدامة خدمات الصحة النفسية ورعاية ذوي التنوع العصبي في إمارة أبوظبي.