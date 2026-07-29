«دبي الإسلامي» يقدم دعماً لمبادرات «دبي الخيرية» الإنسانية

أعلنت جمعية دبي الخيرية عن تسلمها مساهمة مالية بقيمة 600 ألف درهم من «دبي الإسلامي» لصالح مبادرات الجمعية المجتمعية والإنسانية.

ويأتي هذا الدعم تجسيداً للدور الريادي الذي يضطلع به البنك في دعم القطاع الخيري والارتقاء بمستوى حياة الفئات المستحقة. كما يأتي هذا الدعم موزعاً بالتساوي على مبادرتين بواقع 300 ألف درهم لكل مبادرة، حيث يستهدف النصف الأول دعم مبادرة توزيع البرادات على واجهات المنازل السكنية في إمارة دبي، والتي تهدف إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي وتوفير مياه الشرب المبردة للعابرين والعمال والأسر المتعففة، ترسيخاً لثقافة السقاية وفعل الخير في المجتمع الإماراتي.

بينما سيتم تخصيص النصف الثاني لدعم مبادرة الحقيبة المدرسية، الساعية إلى تخفيف الأعباء المادية عن كاهل الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود، وتوفير المستلزمات الدراسية للطلبة مع انطلاقة العام الدراسي، بما يسهم في إدخال البهجة إلى نفوسهم ويدعم مسيرتهم التعليمية.

وفي هذا السياق، قال المهندس عادل السويدي، عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق ومدير العمليات بالجمعية: «نسعد دائماً بتعزيز أطر الشراكة الاستراتيجية المستدامة مع (دبي الإسلامي)، الذي يثبت دائماً ريادته والتزامه الوطني والمجتمعي العالي».

وأضاف: «إن المساهمة بقيمة 600 ألف درهم ستسهم بشكل مباشر وملموس في إنجاح مبادرتنا الإنسانية لتوزيع البرادات على واجهات المنازل، إلى جانب إدخال الفرحة واليسر على قلوب الأسر والطلبة المستفيدين من مبادرة الحقيبة المدرسية».