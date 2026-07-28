الحشرات المنزلية تتصدر تحديات الصيف.. والبلديات تكثف المكافحة الوقائية

20 ألف سمكة و237 مصيدة ذكية ضمن منظومة مكافحة الآفات في دبي

مع دخول فصل الصيف، تنشط الحشرات وآفات الصحة العامة في مختلف مناطق الدولة، وفي مقدمتها الصراصير، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، ما يوفر بيئة ملائمة لتكاثرها وانتشارها داخل الأحياء السكنية والمنشآت المختلفة.

وتدفع هذه الظروف البلديات إلى تكثيف برامج المكافحة الوقائية والرصد الميداني للحد من انتشار الآفات والحفاظ على الصحة العامة وجودة الحياة.

وتواصل بلديات الدولة تنفيذ خطط موسمية متكاملة تعتمد على المسح الدوري والحملات التفتيشية ومعالجة مواقع تكاثر الحشرات، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة في الرصد وإدارة البلاغات، بما يعزز سرعة الاستجابة والوقاية الاستباقية، وخاصة في المواقع الأكثر عرضة لانتشار الآفات خلال أشهر الصيف.

كما تركز هذه الجهود على تعزيز الوعي المجتمعي بأفضل الممارسات الوقائية داخل المنازل والمنشآت، والحد من العوامل البيئية التي تساعد على تكاثر الحشرات، بما يدعم الحفاظ على بيئة صحية وآمنة للسكان.

وفي دبي، تنفذ بلدية دبي برامج مكافحة متكاملة تشمل استخدام وسائل كيميائية وبيولوجية وفيزيائية معتمدة، ورصداً ميدانياً مستمراً للمواقع، ومعالجة تجمعات المياه وفتحات الصرف الصحي. كما تستخدم البلدية نحو 20 ألف سمكة سنوياً للتغذي على يرقات البعوض، إلى جانب نشر 237 مصيدة ذكية والتعاون مع نحو 270 شركة مكافحة حشرات معتمدة، بما يسهم في تعزيز كفاءة عمليات المكافحة والحد من فرص تكاثر الحشرات.

خطة موسمية

وفي عجمان، تواصل دائرة البلدية والتخطيط تنفيذ خططها لمكافحة الحشرات وآفات الصحة العامة. وقال الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، إن الدائرة تطبق خطة موسمية متكاملة على مدار العام مع تكثيف الإجراءات خلال الصيف، تشمل المسوح الحشرية وعمليات الرش الوقائي والحملات الميدانية والتوعية المجتمعية.

إضافة إلى استخدام أنظمة إلكترونية ومصائد ذكية لرفع كفاءة الاستجابة. وأكد أن فرق العمل تنفذ برامج متابعة ميدانية تغطي المناطق السكنية والمنشآت الغذائية والمواقع الإنشائية والمناطق الصناعية، بما يضمن التدخل السريع ومعالجة البؤر المحتملة قبل توسعها.

تلوث الأغذية

ومن الجانب الصحي، أوضح الدكتور عادل سجواني، استشاري طب الأسرة، أن الصراصير من أكثر الآفات المنزلية ارتباطاً بتلوث الأغذية والأسطح المستخدمة يومياً، كما قد تسهم في تفاقم أعراض الحساسية والربو لدى الأطفال، داعياً إلى تجنب الاستخدام العشوائي للمبيدات والالتزام بإرشادات السلامة عند استخدامها داخل المنازل.

بدورها، أكدت الدكتورة مي محمد الجوخي، طبيب عام في مستشفى الشيخ سلطان بن زايد، أهمية المحافظة على النظافة المنزلية والتخلص السليم من النفايات والحد من مصادر جذب الحشرات.

مشيرة إلى ضرورة مراجعة الطبيب عند ظهور أعراض شديدة ناتجة عن لدغات الحشرات أو التفاعلات التحسسية، مع الحرص على التهوية الجيدة عند استخدام المبيدات المنزلية.

وقالت المواطنة باسمة محفوظ إن ارتفاع نشاط الحشرات خلال الصيف يدفع الأسر إلى تعزيز إجراءات النظافة المنزلية وإغلاق المنافذ التي قد تتسلل منها الحشرات، فيما أكد المواطن عمر علي محمد الظهوري أهمية العناية بالحدائق والمساحات الخضراء والتعاون مع الجهات المختصة للحد من انتشار الآفات وحماية البيئة والصحة العامة.