«الذيد للرطب» يستعرض تجارب شبابية في ابتكار منتجات من النخلة

ضمن فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الذيد للرطب، نظّم مجلس الوسطى للشباب حلقة شبابية بعنوان «من النخلة إلى المنتج: حوار وتجربة وابتكار»، ناقشت دور الشباب في تطوير منتجات زراعية مبتكرة، وتعزيز ريادة الأعمال في القطاع الزراعي.

وشهدت الحلقة حضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والدكتور محمد عبدالله بن هويدن، رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، ومحمد أحمد أمين، مدير عام غرفة الشارقة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي مجالس الشباب.

وتناولت الحلقة فرص الاستفادة من النخلة كمورد وطني وتحويل منتجاتها إلى مشاريع ذات قيمة مضافة، من خلال استعراض تجارب شبابية في تطوير منتجات مستلهمة من الموروث الزراعي المحلي، بما يعزز حضور الابتكار في القطاع الزراعي. كما ناقشت الجلسة أهمية تمكين الشباب من توظيف الموارد المحلية، وتحويل الأفكار إلى مشاريع تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب تعزيز مفهوم الاستدامة وربط الموروث الثقافي بفرص الأعمال الحديثة.