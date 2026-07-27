«العين للرطب» يحتفي بالنخلة ويدعم المزارعين

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، انطلقت السبت، في «الصاروج بارك» بمدينة العين، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان «العين للرطب»، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث ويستمر حتى 31 يوليو الجاري.

ويأتي المهرجان امتداداً لمحطات موسم الرطب الذي تنظمه الهيئة، وكانت محطته الأولى الدورة الثانية والعشرين من مهرجان ليوا للرطب الذي اختتم يوم الخميس الماضي، ليواصل الموسم رحلته من واحات العين التي عرفت عبر تاريخها بإنتاج أجود أصناف الرطب، في إطار رؤية تستند إلى تكامل البيئات الزراعية.

واختلاف مواسم نضج الثمار، بما يتيح فرصاً أوسع للمزارعين لتسويق إنتاجهم، ويعزز استدامة القطاع الزراعي، ويؤكد الارتباط التاريخي بين الإنسان الإماراتي والنخلة التي شكلت على مرّ الأجيال ركناً أساسياً في حياته واقتصاده وتراثه.

وشهد اليوم الافتتاحي للمهرجان جولة تفقدية لفارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، رافقه خلالها الشيخ محمد حمد بن ركاض العامري، والمديرون التنفيذيون في الهيئة.

وقال المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث: «إن المهرجان يأتي امتداداً لجهود الهيئة في تعزيز حضور النخلة في حياة المجتمع، ودعم المزارعين، والمحافظة على الموروث الزراعي الذي شكل على مدى عقود جزءاً أصيلاً من هوية دولة الإمارات».

ويهدف المهرجان الذي يستقبل الزوار يومياً من الساعة 4 عصراً وحتى 10 مساءً إلى صون التراث الزراعي، وتشجيع أفضل الممارسات الحديثة في العناية بالنخيل.

ويضم المهرجان 19 مسابقة رئيسية، خصصت لها 245 جائزة تزيد قيمتها الإجمالية على خمسة ملايين درهم.

واستقبلت الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب في يومها الأول 1116 كيلو غراماً من الرطب ضمن مسابقتي «نخبة العين للرطب» و«خرايف البيت»، قدمها 108 مشاركين في 468 مخرافة.

فيما استقبلت مسابقة المانجو «المحلي والمنوع» 115 كيلو غراماً من المانجو، قدمها 23 مشاركاً في 192 مخرافة.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت أمس الفائزين في مسابقة «أكبر عذج» التي خصصت لها 15 جائزة، منها 50 ألف درهم للفائز بالمركز الأول، و40 ألفاً للثاني و30 ألفاً للثالث.