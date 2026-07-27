98.9 % نسبة السلامة الغذائية في عجمان خلال النصف الأول

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن تحقيق نسبة 98.9 % في العينات الغذائية المطابقة لاشتراطات وقوانين السلامة الغذائية، خلال النصف الأول من العام 2026، مقارنة بنسبة 98.8 % خلال الفترة ذاتها من عام 2025، وفقاً للإحصاءات الصادرة عنها في هذا الصدد، ما يعكس كفاءة منظومة الرقابة الغذائية ونجاح الجهود المتواصلة لتعزيز سلامة الغذاء وحماية صحة المجتمع، انسجاماً مع توجهات رؤية عجمان 2030، والأهداف الاستراتيجية للدائرة.

وفي هذا الشأن أكد الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، أن الاهتمام بصحة وسلامة أفراد المجتمع أولوية أساسية في عمل الدائرة، مشيراً إلى أن النتائج المحققة تعكس فاعلية الخطط والبرامج التطويرية، التي تنفذها الدائرة للارتقاء بمستويات السلامة الغذائية، وتعزيز ثقة المستهلكين بجودة المنتجات الغذائية المتداولة في الإمارة.

وأوضح الحوسني أن الدائرة تطبق منظومة متكاملة للرقابة الغذائية، تشمل التفتيش الدوري على المنشآت الغذائية، وسحب العينات وإخضاعها للفحوصات المخبرية الدقيقة، للتأكد من مطابقتها للمعايير والاشتراطات الصحية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأغذية المتداولة.

وأضاف أن الدائرة تواصل تطوير إجراءات الرقابة، من خلال توظيف أحدث التقنيات والأنظمة الذكية، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات التفتيش والمتابعة، وتحليل البيانات الغذائية، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على معلومات دقيقة، بما يعزز الاستجابة الاستباقية لأي مخاطر محتملة.